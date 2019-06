© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gabriele Zappa, prossimo al trasferimento al Pescara, ha voluto salutare con un post su Instagram l'Inter: "Eccoci qua, è arrivato il momento dei saluti! Volevo ringraziare tutti, a partire dalla società che mi ha cresciuto in questi anni...Non sarà facile dire addio a questo ambiente che mi ha permesso di crescere sia dentro il campo che fuori da esso, per prima cosa volevo ringraziare i mister,lo staff e i tifosi che mi hanno fatto capire cosa significa giocare per una maglia così importante! Mi mancheranno molte persone, soprattutto i miei compagni di squadra che considero come fratelli. dopo 5 anni con questi colori,tra lacrime di gioia e di tristezza volevo ringraziare l’Inter per avermi permesso di diventare uomo prima che calciatore! Chi mi conosce,sa che ho sempre dato il massimo e amato questa maglia.

Forza inter".