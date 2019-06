Zauri si presenta: "Con me il Pescara imporrà sempre il proprio gioco"

© foto di Federico Gaetano

Conferenza stampa di presentazione oggi a Pescara per il nuovo tecnico Luciano Zauri. L'ex allenatore della Primavera del Delfino ha raccontato le sue emozioni al primo giorno nel calcio dei grandi (fonte TuttoPescaraCalcio): "Prima di tutto voglio ringraziare Pillon per l’ottimo rapporto che ci ha legato. Per il resto per me è una scelta di cuore, una grande emozione e insieme una prova importante. Vogliamo e pensiamo di poter far bene insieme a tutto lo staff. Non ho la bacchetta magica anche perché Pescara ha visto fior di allenatori. Io voglio una squadra che sappia imporre il proprio gioco. Il mercato? Sappiamo di dover intervenire e sappiamo che ci sono nostri giocatori che hanno richieste. Vedremo cosa uscirà fuori. Ringrazio tutto lo staff e i ragazzi della Primavera che mi hanno consentito di essere qui. Allenare i grandi non mi spaventa, anzi è uno stimolo in più. Qualche ragazzo della Primavera farà il ritiro con noi, non sarà un premio ma un'opportunità per loro. I rientri dei nostri giocatori che hanno disputato campionati in altre squadre verranno valutati in base anche alla rosa che avrò a disposizione".