Zauri: "Tutti vogliono un bel Pescara, noi una bella cornice di pubblico"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo la rifinitura pomeridiana, svolta a porte chiuse, in casa Pescara, come riferisce pescarasport24.it, è stato mister Luciano Zauri a parlare della partita che domani vedrà i suoi impegnati in casa contro la Cremonese. Nota primaria sulla rosa: "Palmiero è out, ma non credo di cambiare sistema di gioco, valuterò domani; Melegoni invece si è allenato bene , quindi ora ha solo bisogno di mettere minuti delle gambe, potrebbe essere convocato".

Si parla poi del match: "La Cremonese è una squadra costruita per vincere il campionato e gli attaccanti sono entrambi da doppia cifra. Sta vivendo un momento particolare, col cambio di allenatore sta cercando di riemergere e nell’ultima partita hanno meritato di vincere. Mi aspetto una partita difficile, ma i miei ragazzi stanno bene e ci siamo allenati bene. Ora dobbiamo pensare a dare continuità. Nonostante tutto abbiamo ancora dei problemi, non lo nascondiamo ma continuiamo a lavorare duramente".

E conclude: "Tutti quanti vogliamo vedere un bel Pescara, a noi piacerebbe avere una bella cornice di pubblico.In ottica mercato, non ho fatto ancora richieste specifiche. Dobbiamo valutare tante cose"