Zenga a Venezia, manca solo l'annuncio. Ma arriva l'anticipazione social

© foto di Federico Gaetano

Walter Zenga prossimo allenatore del Venezia. ieri sera vi abbiamo raccontato come il club lagunare abbia scelto l'ex portiere dell'Inter come nuovo tecnico. Una scelta che sarà ufficializzata in giornata, ma è lo stesso Zenga ad a esserci andato vicino: l'Uomo Ragno ha infatti pubblicato (e poi cancellato) una story su Instagram con il logo del club veneto. Più un'anticipazione che un indizio, l'ex tecnico di Crotone e Sampdoria è pronto alla sua nuova avventura.