Zenga: "Porterò il Venezia in Serie A". L'aneddoto rivelato da Segre

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il Venezia andrà in Serie A. Parola di Walter Zenga. Ospite di Sportitalia, il centrocampista dei lagunari jacopo Segre ha raccontato il primo approccio del tecnico con lo spogliatoio arancioneroverde: "Entra nello spogliatoio e serissimo fa: io, da oggi, porterò questa squadra in Serie A. Se non quest'anno, il prossimo anno il Venezia andrà in Serie A. Chi non è d'accordo può andare fuori".