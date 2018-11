1-0 alla Ternana, seconda vittoria di fila per il Pordenone. Ramarri primi

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Seconda vittoria consecutiva per il Pordenone, prima sconfitta per la Ternana: al Bottecchia finisce 1-0 per i neroverdi. Decisivo il gol siglato da Burrai al 27'. Con questo risultato il Pordenone scavalca la Fermana in vetta alla classifica del Girone B di Serie C, 25 punti a 22. La Ternana resta a 20 punti, sesta in graduatoria.