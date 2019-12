2^ incontro CAN C e club Lega Pro. Bilancio e premi Farina e Colosimo

Fonte: Ufficio Stampa Lega Pro

Si è tenuto il secondo incontro CAN C e club di Lega Pro, a distanza di poco più di due mesi dal precedente.

Il confronto è stato esteso oltre che ai presidenti anche ai capitani, agli allenatori, ai segretari, ai team manager, ai direttori e ai collaboratori dell'area tecnica.

In apertura sono stati consegnati i premi intitolati a Stefano Farina e Luca Colosimo, nati dalla collaborazione Lega Pro e AIA.

"Il Premio Farina e' stato istituito per ricordare il valore di Stefano Farina - ha spiegato Francesco Ghirelli, presidente Lega Pro - e con lo scopo di essere un riconoscimento a dirigenti sportivi Aia e Lega Pro, che hanno dato valore aggiunto alla crescita del movimento, mettendo in risalto, in particolare, la funzione sociale della C. E' il nostro modo di ricordare Stefano Farina e di ringraziarlo".

Il Premio Farina è stato assegnato a Danilo Giannoccaro dal presidente Nicchi, dalla moglie di Stefano Farina, Emilia, dal figlio Nello Francesco e dalla sorella Roberta.

Un altro momento di ricordo è coinciso col Premio Luca Colosimo, arbitro di Lega Pro prematuramente scomparso in un incidente stradale nel marzo di tre anni fa.

Il riconoscimento premia un giovane arbitro per la stagione 2018-2019 della CAN C, che si è contraddistinto nell’esempio di Luca Colosimo, modello da seguire per qualità umane e tecniche. E' stato consegnato a Giovanni Ayroldi.

Marcello Nicchi, presidente AIA, ha dichiarato: "Siamo in linea con i nostri programmi e il bilancio è positivo. Anche gli arbitri sono tristi perché avrebbero voluto scendere in campo nel prossimo turno di campionato, ma quando ci sono temi importanti per il calcio italiano, noi siamo solidali".

Il presidente Ghirelli ha tracciato un primo bilancio del campionato: "È interessante, di qualità e ha registrato numeri di rilievo: sono raddoppiati gli abbonati negli stadi e sono aumentati anche gli spettatori di Serie C Tv.

Siamo la Lega della formazione e abbiamo l' obbligo di accompagnare la crescita .

Anche noi avremmo voluto scendere in campo, ma il tema fondamentale per il calcio e per i nostri presidenti, in particolare, è la sostenibilità economica e ne decreta il futuro".

Le conclusioni con Gabriele Gravina, presidente FIGC: "La Lega Pro ha sempre dimostrato di essere una Lega innovativa che ha una funzione sociale oltre che tecnica. La sostenibilità economica è una base imprenscindibile".

Infine, nel corso dell’incontro sono stati consegnati anche riconoscimenti per la stagione 2018-2019 ai club, in particolare con il “Premio 3 P- Patto, passione e Partecipazione”, nato in sinergia con l’Osservatorio per le Manifestazioni sportive che promuove un nuovo modello di partecipazione negli stadi.

Il “Premio 3P-capitano lucido", e' stato assegnato alla L.R. Vicenza, che si è contraddistinta per il corretto comportamento in campo dei propri tesserati con particolare attenzione alla condotta del capitano, Nicola Bizzotto, durante le gare.

A consegnare i premi, Daniela Stradiotto, Presidente dell'Osservatorio per le Manifestazioni Sportive.

Erano presenti all'evento anche Umberto Calcagno, vicepresidente AIC, Francesco De Cicco, Questore di Rimini e Emanuele Paolucci, segretario generale Lega Pro.