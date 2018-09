4-0 al Cuneo: prima vittoria in C della Juve U23. Lucchese-Carrarese 2-2

© foto di Federico Gaetano

Finalmente un successo per la Juentus U23: prima vittoria in campionato per la seconda squadra bianconera, che si riscatta dal 4-0 subito contro la Carrarese rifilando lo stesso risultato in casa al Cuneo: a segno Pereira con una doppietta, di Bunino e Muratore le altre reti bianconere. Quattro gol, invece, in Lucchese-Carrarese, derby toscano sempre valido per il Girone A di Serie C: al Porta Elisa finisce 2-2: a segno Gabbia e Lombardo per i padroni di casa, Biasci e Piscopo per la Carrarese.