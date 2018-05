74 punti, nuovo record in C. Ora l'A.C. Penalizzazione vince il campionato

© foto di Giuseppe Scialla

Sono 74. E il quarto anno diventa il peggiore: dal 2014-2015 la Serie C (o Lega Pro) ha introdotto il nuovo formato con divisione unica e tre gironi. Da ieri, la terza categoria ha un nuovo record in materia di penalizzazioni. Una costante del nostro calcio professionistico di base. Dove da un lato (Calcagno docet) i controlli sono i migliori d'Italia. E dall'altro le società faticano ad andare avanti.

In attesa dell'esito dei ricorsi annunciati da alcuni dei club interessati, la pioggia di penalizzazioni arrivata ieri fissa difatti un nuovo standard. 74 punti di penalizzazione totale, per dieci squadre interessate. Un trend di nuovo in salita, dopo che l'anno scorso aveva fatto intravedere un leggero miglioramento: nel 2016-2017 i punti di penalizzazione comminati erano stati "appena" 23, per 11 squadre su 60. Ed erano cifre in netto miglioramento. Rispetto al 2014-2015, quando, al netto dello scandalo che costò al Teramo il primo posto nel girone, si chiuse con nove squadre penalizzate per un totale di 44 punti. Meglio soprattutto del 2015-2016, quando 16 squadre sulle 54 partecipanti rimediarono un totale di 64 punti.

Numeri da aggiornare, dopo ieri, per il nuovo record della Serie C. 74 punti, e non stiamo considerando il Modena già scomparso dalle graduatorie. 74 punti, e nessuno nelle tre edizioni precedenti del campionato ne aveva presi tanti quanti Matera (19) o Akragas (15). Ed è vero che ogni penalizzazione ha una storia a sé, e non è possibile guardare sempre alle cose negative del nostro calcio. Ma la sofferenza è evidente. E l'A.C. Penalizzazione, come l'avevamo scherzosamente definita su queste pagine, non punterebbe più i playoff: con 74 punti, vincerebbe il campionato. A mani basse.