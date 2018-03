A distanza di tre mesi è tutta un'altra Alessandria

© foto di Fabrizio Pozzi

Una vera e propria macchina da guerra, uno schiacciasassi inarrestabile. Questo è l'Alessandria dall'arrivo di Michele Marcolini sulla panchina: 8 vittorie, sei di fila, e due pareggi nel Girone A di Serie C, 2 vittorie e 3 pari (con due vittorie ai rigori però) in Coppa Italia Serie C per un totale di 15 risultati utili consecutivi da fine novembre a oggi che sono valsi un grande recupero in campionato, dalla zona play out ai play off anche se i primi posti sono molto distanti e una finale di Coppa Italia Serie C che potrebbe regalare un trofeo importante e un posto sicuro nelle fasi finali dei play off promozione.

Il protagonista assoluto della serata è stato Gianmarco Vannucchi, portiere classe '95, che ha superato al meglio la frattura alla spalla accusata in estate e che lo aveva tenuto fuori per buona parte della stagione. Il suo rientro a inizio dicembre è però coinciso con la rinascita della squadra di cui negli ultimi anni è stato un punto di forza e che ha contribuito a portare a un passo da quella Serie B sfuggita un anno fa per un suicidio nel finale di stagione prima e in finale play off contro il Parma poi. Nella sfida di ieri contro il Pontedera Vannucchi si è dimostrato grande para-rigori annullando le conclusioni di Caponi, Rossini e Pinzauti, rendendo le cose più facili ai suoi compagni che invece sono sempre andati a segno. Un'iniezione di fiducia ulteriore per l'Alessandria in vista di un finale di stagione incandescente che vedrà i grigi di Marcolini come una delle mine vaganti più pericoloso per tutte coloro che vorranno conquistare la promozione in cadetteria.