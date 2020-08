A Legnago brilla la stella di Yabré. Pronto a confermasi anche nella prossima Serie C

Abdul Meykrt Yabré, centrocampista classe ‘95, è stato uno dei grandi protagonisti della stagione con il Legnano in Serie D. Il tecnico Massimo Bagatti ha infatti saputo valorizzare al meglio le caratteristiche dell’ex di Cesena e Santarcangelo facendolo diventare un elemento imprescindibile nel proprio scacchiere tattico in una corsa verso la promozione che ha visto i lombardi chiudere alle spalle del Campodarsego il campionato. La mancata iscrizione in Serie C del club padovano ha però aperto al Legnago uno spiraglio per il mondo dei professionisti per la prossima stagione. Un campionato in cui proverà a confermarsi anche lo stesso Yabré che è stato uno dei primi calciatori confermati dalla dirigenza lombarda.