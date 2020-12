A Livorno Godot può avere un volto: quello di Aldo Spinelli. Il punto sulla situazione del club

Aldo Spinelli probabilmente salverà il Livorno, che in questi lunghi mesi ha vissuto un teatrino non edificante per il quale tutti sono colpevoli: e per tutti non si intende ovviamente dipendenti, calciatori e staff vari.

E' la dirigenza a doversi mettere una mano sul cuore, anche se per il momento non occorre recriminare ma semmai pensare a come portare la barca in porto, soprattutto dopo il CdA di ieri che non ha visto le dimissioni di nessuno, ma la sfiducia a Rosario Carrano come Ad. Chiaramente questo non basta per arrivare alla conclusione della vicenda, perché ci sono da pagare in immediato stipendi, contributi e F24, cifra che appunto potrebbe mettere Spinelli, dettando però nuove condizioni sulla società: come infatti riferisce Il Tirreno - ed. Livorno, Rosignano, Cecina, l'ex numero uno amaranto, qualora nessuno si impegni insieme a lui a mettere sul tavolo la moneta, esige che siano allontanate dalla società svariate figure, ovviamente a cominciare da quella del già citato Carrano e del presidente attuale Giorgio Heller. Non solo, dovrebbero andar via anche il Dg Danilo Mariani, il direttore tecnico Andrea Agostinelli, il direttore esecutivo Alessandro Verdolini e i collaboratori Ivano Balestriere e Davide Circello, che pesano anche sul bilancio della società, con contratti che per alcuni arrivano fino a 80mila euro.

Non solo, come riferisce il quotidiano citato "ieri Spinelli avrebbe chiesto ai suoi uomini di fare verifiche su quel milione e 200mila euro (o forse di più) di crediti di imposta che il dg Mariani aveva garantito di aver “scovato” grazie al lavoro suo e del commercialista Franco Commini", intanto che di Rosettano Navarra si sono perse le tracce.

Oggi è intanto prevista una nuova assemblea, quella con cui Spinelli potrebbe effettivamente mettere sul piatto gli 800mila euro che eviterebbero la cancellazione del Livorno dall'attuale campionato di Serie C.