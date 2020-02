vedi letture

A Modena rimane solo Sghedoni. Morselli e Galassini chiamati a scegliere

Si profila una forte ristrutturazione dell'assetto societario in casa Modena. Con le dimissioni, arrivate ieri, del vicepresidente Gian Lauro Morselli e la contemporanea decisione di mettere in vendita le proprie quote del club, alla testa del club canarino è rimasto solo Romano Sghedoni. Come riporta la Gazzetta di Modena Morselli, assieme a Paolo Galassini altro socio ad aver lasciato la società nei giorni scorsi, avrà tempo fino ai primi di marzo per decidere se lasciare davvero il Modena.