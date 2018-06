A. Piazza: "Io e Mike amiamo la Reggiana. Lavoriamo per trovare soci"

Attraverso un post su Instagram Alicia Piazza, vice presidente della Reggiana, ha voluto rassicurare la piazza e i tifosi sul futuro del club: “Cari amanti della Reggiana, Mike e io stiamo lavorando duramente per trovare delle soluzioni. Nessuno ama questa squadra più di noi. Durante questo periodo estivo abbiamo bisogno di energie positive, la situazione ideale sarebbe trovare dei partners onesti, con la stessa visione, integrità e valori che abbiamo noi e che la squadra merita. - continua Piazza – Partners che non aspettino che io, che la famiglia Piazza paghi per tutto. Vogliamo chi ha intenzione di investire nella Reggiana e non gravarla di debiti come nello storico, tragico, passato. Dobbiamo elevare il nostro marchio senza appesantirlo. Siamo forti...uniti!”