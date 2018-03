Abbate: "Spero in un'occasione da tecnico al Pro Piacenza"

L'ormai ex difensore del Pro Piacenza Matteo Abbate è ormai proiettato a un futuro in panchina e spera di poterlo fare proprio da dove ha terminato la propria carriera di giocatore: “È giunto il momento di interrompere la mia carriera, lo faccio con enorme rammarico, ma non posso fare altrimenti a causa dei problemi fisici di cui soffro. Voglio fare l'allenatore e spero che il Pro mi dia una possibilità. - conclude Abbate a Telelibertà - Vorrei partire dal basso, lavorando coi giovani”.