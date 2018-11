AC Penalizzazione di nuovo in campo. E i punti sono già 31

© foto di Bernd Feil/PhotoViews

La FIGC con il primo Consiglio Federale dell'era Gravina il calcio di Serie B e Serie C ha scelto di ripartire con il calcio giocato. La battaglia legale per i diritti delle formazioni a cui è stato negato il ripescaggio o la riammissione continuerà in tribunale, ma il campo tornerà protagonista.

Sul rettangolo verde, come il migliore dei paradossi, ecco tornare anche l'AC Penalizzazione, formazione che raccoglie tutti i punti di penalità inflitti alla società iscritte in Lega Pro. Alla viglia della decima giornata di campionato il TFN, Tribunale Nazionale Federale, ha reso note le sue decisioni in merito alle inadempienze dei vari club. Sanzioni che hanno portato in dote all'AC Penalizzazione ben 31 punti. Un bottino neanche minimamente paragonabile a quanto raccolto da nessuna delle formazioni realmente iscritte alla Serie C.

Un bottino già superiore a quanto raccolto dalle formazioni di Lega Pro nella intera stagione 2016/2017 quando dodice squadre furono penalizzate 26 punti.

Torna in campo la Serie C e anche l'AC Penalizzazione. Per un'altra stagione che, purtroppo, la vedrà protagonista.