A.C. Penalizzazione, la squadra fantasma che punta ai playoff

© foto di Sara Bittarelli

A differenza di quanto si continua a dire la Serie C 2017/2018 si concluderà con 57 squadre. A dispetto dell'addio del Modena, infatti, nella terza serie italiana c'è una formazione "fantasma" che ha però la capacità di incidere in maniera determinante sull'andamento della classifica. Una formazione che ad oggi ha raccolo ben 46 punti. Di chi si tratta? Dell'A.C. Penalizzazione, club costruito sul numero complessivo di punti che la Giustizia Sportiva ha tolto a tutte le altre società di Serie C dall'inizio del campionato (Arezzo -15, Matera e Akragas -9, Siracusa -5, Vicenza -4, Fidelis Andria -3 e Santarcangelo -1). Un bottino di punti, quello messo a registro dall'A.C. Penalizzazione che garantirebbe in tutti e tre i gironi la partecipazione ai playoff promozione. Nel Girone B si meriterebbe, addirittura, il quinto posto a pari punti con Mestre, Feralpisalò e SudTirol.

Una stagione, dunque, di tutto rispetto per una formazione nata dal nulla, ma capace di strappare punti a molte delle concorrenti più accreditate della Serie C. Una formazione che, però, a differenza di tutte le altre ogni appassionato di pallone spera di vedere scomparire al più presto. L'addio dell'A.C. Penalizzazione vorrebbe dire che una buona parte dei problemi della Serie C sono in via di soluzione, con un futuro decisamente più roseo davanti. Per adesso occorre farci comunque i conti. Con la speranza che nelle ultime giornate la sua classifica non "migliori" ulteriormente.