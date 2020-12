Acireale, Bucolo verso il ritorno in C. Ci pensano Pergolettese, Mantova e Potenza

Possibile ritorno in Serie C a gennaio per Rosario Bucolo, centrocampista classe '88, ex Catania e Sicula Leonzio tra le altre, in questa prima parte di stagione all'Acireale. Come raccolto da TuttoC.com, su Bucolo si registra l'interesse di Pergolettese, Mantova e Potenza. Bucolo è fermamente orientato al ritorno tra i professionisti e resterebbe in D solo per un'offerta da un top club, in questo senso si è fatto avanti l'ACR Messina.