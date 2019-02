Ad Albissola: "Contro deroghe, ma problema stadi va contestualizzato"

Nel corso dell'evento che si sta tenendo in Lega a Firenze in occasione della presentazione dell'accordo con Fidi Toscana, è intervenuto Gianpiero Colla, amministratore delegato dell'Albissola, che si è indirizzato al presidente Ghirelli riguardo alle problematiche del proprio impianto, come raccolto da TuttoC.com: "Albissola è una piccola realtà ed io sono il primo contro le deroghe. Abbiamo una società che viene detta virtuosa, ma in realtà è normale. Non facciamo nulla di speciale. Si rischia di perdere una serie di queste società per una serie di motivi. Io sul territorio non sono più credibile, ci eravamo illusi di poter giocare parte del nostro campionato più vicini a casa ed invece facciamo 38 partite in trasferta ed è complicato. Quando abbiamo tanti spettatori ne contiamo 100 e abbiamo 40 steward. Lo stadio è in centro città e questo crea problemi perché si chiudono tutte le domeniche le strade limitrofe. L'Entella però può confermare che ci siamo sempre comportati come degli ospiti corretti. Il grosso problema è che le cose vanno contestualizzate. Stiamo presentando il progetto definitivo dello stadio, ma non possiamo chiedere un'ulteriore convenzione. Cercati uno stadio in Regione: non possiamo farlo. Ripeto: sono contro le deroghe, ma ogni cosa va contestualizzata. E non perché io voglio fare a tutti i costi la C. Per noi sarà difficile iscriverci nuovamente. E lo dico anche per le società che sono nelle mie condizioni. La Lega ha cercato anche di aiutarmi coi miei vicini di casa (il Savona, ndr) ma questi sono sordi. E lo stadio è un bene pubblico ridotto in uno stato pietoso: noi eravamo pronti a fare un intervento, ma anche la Lega non ha potuto fare nulla. Noi siamo dilettanti nel professionismo dopo tre promozioni in tre anni. Se c'è qualcun altro nelle mie condizioni, cerchiamo di darci una mano, ma sottolineo che non chiedo alcun tipo di vantaggio, altrimenti vedrete sparire società".