Ad Arezzo: "Ai ragazzi dico un detto indiano: Se vivi vicino al fiume dovrai farti amico il coccodrillo"

Nel messaggio di auguri di Natale, in casa Arezzo, l'Ad e membro del CDA Sabatino Selvaggio ha fatto anche delle puntualizzazioni circa il momento - decisamente negativo - della squadra: "Faccio personalmente gli auguri di Buone Feste a tutti i tifosi amaranto, a nome mio e di tutto il CDA della S.S. Arezzo, ringraziandoli per la vicinanza e l’affetto dimostrato in questi mesi nonostante la chiusura degli stadi. Allo stesso tempo confermo che tutto il management sta lavorando con entusiasmo e passione per portare a compimento quelle attività programmate al fine di rendere più forte e solida la Società, con l’intento di fare qualsiasi cosa in nostro potere per creare le condizioni perfette per avere successo. Ci auguriamo che il 2021 sia più sereno e ricco di soddisfazioni per tutti noi, anche dal punto di vista sportivo. Un augurio, oltre che un ringraziamento, vanno all’allenatore, allo staff e a tutta la squadra. La loro professionalità dimostrata in questi mesi è ciò che dà un senso al nostro impegno quotidiano per la Società. Proprio a loro, in questo momento difficile, voglio dedicare questo proverbio indiano: “se vivi vicino al fiume dovrai farti amico il coccodrillo”. Che sia da stimolo alla ripresa del campionato. Non ultimi, ringrazio e faccio gli auguri a tutti i collaboratori che la lavorano per la S.S. Arezzo, i quali nel loro silenzio quotidiano rendono grande questa Società".