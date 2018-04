Ad Catania: "Crollo Lecce plausibile. Trapani formidabile"

© foto di Federico De Luca

Si è accesa la corsa alla vetta del Girone C della Serie C fra Lecce, Catania e Trapani. Sul duello per la Serie B si è pronunciato l'ad del club etneo Pietro Lo Monaco (fonte ItaSportPress): "Il crollo del Lecce era plausibile dopo aver fatto un cammino eccezionale. Noi siamo stati più regolari anche se abbiamo avuto cinque incidenti di percorso e preso una sberla memorabile a Monopoli che mi ricorda la sconfitta di Mantova nella stagione della promozione in A con Pasquale Marino in panchina. Trovo delle similitudini visto che in entrambi i casi dopo siamo riusciti a riprenderci. Speriamo di centrare la promozione come allora. I giallorossi adesso non sono più artefici del loro destino che passa invece nelle nostre mani. Vincendole tutte siamo in Serie B e sarebbe veramente il coronamento di un campionato fantastico con una squadra fantastica. Non abbiamo punti deboli e tutti i 25 della rosa stanno dando un contributo determinante. Il Trapani è davvero formidabile nelle ultime dieci partite e bisogna fare attenzione ai granata, ma io ho fiducia in Lucarelli e nei ragazzi".