Ad Catania: "Da Silva resterà, no ai ricatti. Calil? Spero nella Vibonese"

© foto di Federico De Luca

L’amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche su due casi spinosi come quelli relativi a Gladestony Da Silva e Caetano Calil: “Da Silva e il suo procuratore avevano deciso di andare via perché c'erano società che gli offrivano di più, ma da noi nessuna è venuta a parlare. L'ho preso io facendogli firmare un biennale, lo scorso anno ha giocato al Messina con buona parte dell'ingaggio pagata da noi, poi quando è tornato lo stipendio non gli andava più bene. Ora resterà fino al 2018 a libro paga della società, anche dovesse arrivare la Juventus. Su questo sono inflessibile e non accetto ricatti da nessuno. - continua Lo Monaco come riporta Tuttocatanianews.com - Calil ci aveva garantito che sarebbe andato via entro agosto, ma ha cambiato tre procuratori e alla fine ha scelto di tenersi l'ingaggio fino al 2018 rifiutando tutte le offerte e deve spiegarci perché ha detto no a Monza, Sambenedettese, Catanzaro e Sicula Leonzio. In questi anni ci è costato, come lordo, 1,2 milioni di euro, nemmeno fosse un calciatore di Serie A. Ora c'è la Vibonese interessata, visto che ha il mercato ancora aperto, ma lui andrà a Vibo? Non lo so, ma è l'unica alternativa che ha”.