Ad Catania: "Di Piazza e Palumbo? Al momento nessuna certezza"

© foto di Federico Gaetano

Pietro Lo Monaco, amministratore delegato del Catania, parlando del prossimo match in casa del Siracusa ai colleghi de La Sicilia, ha fatto anche il punto sulle trattative di mercato degli etnei: "Credo nella squadra e in questi giorni, anzi in settimana, cercheremo di perfezionare qualche altro ingaggio perché non vogliamo lasciare nulla di intentato. Di Piazza e Palumbo? Potranno essere loro gli ultimi rinforzi ma anche altri. Non c'è alcuna certezza su di loro al momento. E' chiaro che non aspetteremo all'infinito, abbiamo alternative e ci stiamo lavorando".