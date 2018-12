Ad Catania: "Dico B a 22: a beneficiarne la C visti i danni pazzeschi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pietro Lo Monaco, amministratore delegato del Catania, a LaSiciliaWeb ha detto la sua sul numero di club nella prossima cadetteria: “Io penso che al momento il format futuro della Serie B debba essere a 22 squadre. Che poi a beneficiare del ritorno a 22 debba essere la Lega Pro è indubbio perché questa estate è stato perpetrato un danno pazzesco alle società di serie C. Il danno è andato oltre la diatriba dei due mesi di ‘tira e molla’ a cui abbiamo assistito, portando un grave nocumento anche al calcio italiano. Il danno prosegue ancora oggi perché le società interessate tuttora non riescono a ritrovare un equilibrio normale. Abbiamo sicuramente compromesso la possibilità di andare subito in B, ma abbiamo compromesso anche il campionato attuale”.