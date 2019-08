Ad Catania: "Dobbiamo cercare ancora di sistemare Brodic e Liguori"

© foto di Federico Gaetano

In una lunga conferenza, ripresa da tuttocalciocatania.com, l'Ad del Catania Pietro Lo Monaco ha, tra le altre, parlato del calciomercato, quando mancano ormai pochi giorni alla chiusura: “Pecorino? Va via in prestito con diritto di riscatto e una percentuale sulla futura rivendita. E’ un 2001, un potenziale nostro. Se una squadra di A me lo chiede, lo paga per un ragazzino. Intanto via a titolo temporaneo, poi ci sarà tutto il tempo per valutare. Se decidi di prenderlo, me lo paghi per un calciatore giusto. Cedendo Pecorino, in avanti abbiamo anche Rossetti, mentre Barisic si sta già allenando con la squadra. Aggiungiamo Di Piazza, Curlale, Sarno, Di Molfetta… anzi dobbiamo cercare ancora di sistemare Brodic e Liguori, che è un altro ragazzino di buon valore e mi sembra giusto che giochi con continuità. Vorrei rimarcare il grande lavoro fatto per quanto attiene il settore giovanile che sta cominciando a dare frutti. Quando io dico che il Catania è tornato, mi riferisco alla considerazione generale, al fatto che è una società forte che incute rispetto da parte di tutti".