AD Catania: "Il Consiglio Federale potrà chiarirci le idee"

© foto di Federico De Luca

Dalle colonne de La Sicilia ha parlato l'amministratore delegato del Catania, Pietro Lo Monaco. Queste le sue parole in vista del Consiglio Federale odierna: "Si è giocato sullo spostamento di certe date, sui rinvii, perfino facendo lo scaricabarile. Io mi chiedo: come si fa a recuperare nove partite? In ogni caso i campionati sono stati falsati. Sia quello di B che quello di C. Noi, però, vogliamo far rispettare le regole. Il Consiglio Federale potrà chiarirci le idee. Non so cosa deciderà, non posso sapere se Potenza-Catania, in programma sabato prossimo, si giocherà. Mi auguro che si torni in campo il più presto possibile. Graduatoria ripescaggi? Esiste, esiste anche se non l’anno voluta rendere nota".