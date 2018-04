Ad Catania: "Juve Stabia? Dobbiamo pensare che sia il Real Madrid"

© foto di Federico De Luca

In vista della gara contro la Juve Stabia di questa sera l'amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco ha caricato la squadra per cogliere una vittoria che permetta agli etnei di restare in scia del Lecce: “Non dobbiamo dare nulla per scontato perché le gare dei salentini e del Trapani di domenica confermano quanto sia difficile imporsi in questo girone contro qualunque avversario. Per noi questa è la gara più complicata fra quelle che ci restano, anche più del derby col Trapani. - continua Lo Monaco a Itasportpress.it - Dobbiamo pensare di affrontare il Real Madrid perché solo se la giochiamo tutti assieme, squadra, tifosi e città, possiamo vincere”.