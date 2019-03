Ad Catania: "Juve Stabia vittoria da 4 punti. Campionato riaperto"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico Gaetano

Pietro Lo Monaco, amministratore delegato del Catania, intervenuto ai microfoni di itasportpress.it, è tornato così sul successo contro la Juve Stabia: "Questa vittoria vale 4 punti visto che siamo in vantaggio negli scontri diretti con i campani. In campo avevamo 5 under, ed è questa una situazione che deve essere rimarcata visto che in C molti club vanno avanti con gli over che tolgono spazio ai giovani".

"Il pubblico ha avuto un’ importanza rilevantissima nel successo contro la Juve Stabia, è stata quindi una vittoria di tutti. Con i tifosi sono stato sempre chiaro riguardo a un certo modo di fare tifo. Il pubblico del Catania è questo e mi sento di dare un bel 10 ai tifosi delle curve e quelli delle tribune. Quando ho parlato, alzando la voce, non ho fatto altro che richiamare tutti e mettere le cose nella giusta dimensione. Non ho offeso nessuno e sono felice che adesso si vada tutti verso una sola direzione".

"Il campionato adesso è riaperto e non mi sorprende che Catanzaro e Trapani abbiamo perso contro due squadre scorbutiche come Rieti e Virtus Francavilla. Siamo pronti alla battaglia finale e vogliamo vincere il torneo, ma non facciamo calcoli adesso. Marzo è il mese della verità e noi dobbiamo giocare per vincerle tutte le gare che restano, poi faremo i conti alla fine”.