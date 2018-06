Ad Catania: "Meritavamo di vincere a Salò. Playoff pericolosi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Pietro Lo Monaco, amministratore delegato del Catania, analizza il pari nella prima gara di playoff in casa della Feralpisalò dalle colonne de La Sicilia: "Ho sofferto molto, alla fine il pareggio era più che giusto. Anzi, meritavamo di vincere a Salò. Bravo il portiere ma a tratti bravi anche noi, anche se avremmo dovuto incidere maggiormente. Il KO comunque sarebbe stato un guaio. Adesso niente calcoli, in 180' può accadere di tutto: questa sfida ci dà comunque conferma di quanto siano incerti e pericolosi i playoff di C. Adesso, comunque, giocare in casa e con lo stadio che ci sostiene è un grande privilegio".