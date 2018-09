© foto di Federico De Luca

Pietro Lo Monaco, amministratore delegato del Catania, intervenuto ai microfoni di itasportpress.it, ha dichiarato: "Nell’ambito di tutte le controversie emerse, auspico che si giudichi rispettando la legge e senza giochi di prestigio. Penso che il presidente Franco Frattini stia capendo che non è semplice negare al Catania una B sacrosanta perché vorrebbe dire andare contro la legge. Nell’udienza di venerdì scorso abbiamo esposto bene tutto e tutelato i nostri interessi. Adesso ci aspettiamo una decisione che rispetti le regole e non voglio pensare che si costruiscano strane congetture in queste ore che ci separano dalla sentenza del Coni".