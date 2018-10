Ad Catania: "Perso tempo, la B era un diritto acquisito"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco è ancora deluso dopo la sentenza del Tar Lazio: "Hanno allungato i tempi in maniera esagerata - ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport - per farci arrivare a questo stato di cose. Ed è l'ennesima puntata di una stagione gestita nel peggiore dei modi. Come si fa a discutere adesso di un argomento così importante se in estate c'era lo spazio per mettere ogni cosa a suo posto e abbiamo dovuto incassare continui rinvii? Il Catania è dalla parte della ragione, ho sempre detto, per mesi, che la B non sarebbe stata una concessione, ma un diritto acquisito. Non certo un regalo. La B doveva essere nostra ma non oggi, già tre mesi fa, non capisco perché s'è perso tanto tempo. Magari va a finire con con una sentenza finale di natura risarcitoria. Ci è stato perpetrato un danno enorme sotto ogni punto di vista: da quello organizzativo a quello tecnico, senza pensare a quello che è stato il danno per i tifosi, il rallentamento della campagna abbonamenti che dopo che ci tolsero la B accusò un calo vistoso come incassi".