Ad Catania: "Ricomincia il rosario dei discorsi"

Pietro Lo Monaco, amministratore delegato del Catania, ha preso la parola dopo l'ennesimo ribaltone del Tar del Lazio per ribadire le proprie ragioni. "Per mesi abbiamo aspettato la decisione di Lega e Figc, adesso che il Tar ha riaperto la partita ricomincia il rosario dei discorsi - ha detto a La Gazzetta dello Sport. Il Catania è stato danneggiato, la B è nostra, ma adesso recuperare nove o dieci partite è complicatissimo. Dovrebbero fermare il campionato fino a a fare allineare chi viene ripescato. E comunque abbiamo subito danni economici, commerciali, di immagine molto gravi. Quando interviene un tribunale per decidere su fatti di sport è sempre una sconfitta. E' stato creato un caos ad arte, ci rimettono molti club, tra cui il Catania. Da mesi abbiamo schierato i nostri avvocati chiedendo che venisse fatta giustizia. Stiamo ancora aspettando decisioni che, se ci ragioniamo un attimo, sembrano scontate. La B è un nostro diritto, non un regalo".