Ad Catania sui playoff: "Vietato abbassare la tensione nei 180'"

© foto di Federico De Luca

Attraverso i microfoni di itasportpress.it, l’AD del Catania Pietro Lo Monaco torna a parlare della sfida playoff che attende la sua squadra, prossima all'ingresso nella competizione nel match contro la Feralpisalò: “Affronteremo una squadra scorbutica che sta attraversando un buon momento sotto il profilo fisico e mentale. Aver eliminato l’Alessandria, passando sul loro terreno e ribaltando il k.o. interno, fa capire che questa squadra verdeblu non va sottovalutata. Dovremo stare attenti a non abbassare la tensione nei 180′ perché sono pericolosi e corrono tantissimo e possono far male. Per quello che hanno fatto ieri contro i piemontesi non sono affatto felice di questo sorteggio, ma il Catania ha un organico di primo livello e non deve temere nessuno. In questa doppia sfida non bisogna fare calcoli, bisogna chiudere i conti sin dal match di andata. Poi al Massimino avremo come sempre i nostri tifosi al nostro fianco e sono certo che a partire dai prossimi giorni scatterà la caccia al biglietto per sostenere la propria squadra con passione e calore”.