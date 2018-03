Ad Livorno: "Sottil non era sul pezzo. Le dimissioni lo confermano"

Roberto Spinelli, amministratore delegato del Livorno nonché figlio del vulcanico presidente Aldo, dalle colonne de La Nazione ha commentato le ultime scelte sulla panchina labronica: "Abbiamo deciso di dare questa chance a Pagliuca perché sta facendo un grandissimo lavoro con la Berretti e non era facile dopo la vittoria dello scudetto nella passata stagione. Siamo convinti che abbia le qualità e il carattere per farci uscire da questa situazione, ma mi aspetto soprattutto una reazione importante da parte dei giocatori. La squadra adesso ha la possibilità di dimostrare che l’allenatore non era sul pezzo e queste dimissioni per me ne sono la conferma".