Ad Lucchese: "Non appena sarà possibile, sul mercato chiuderemo alcune trattative in corso"

Dalle colonne de La Nazione, è intervenuto l'Ad della Lucchese Alessandro Vichi, che ha parlato dopo la prima vittoria stagionale, maturata mercoledì nel recupero del match contro il Pontedera: "E’ ovvio che la vittoria di Pontedera ha rappresentato una bella boccata di ossigeno, che non solo ha riportato più entusiasmo nel gruppo, ma è servita per proseguire con più slancio e determinazione di prima la risalita verso la zona salvezza. C’è consapevolezza che la risalita sarà lunga e faticosa, ma abbiamo visto quale grinta e determinazione i ragazzi hanno sempre messo in campo, anche quando sono arrivate brucianti sconfitte. Mi pare anche di poter dire che comincia a dare i suoi frutti il gran lavoro che sta facendo mister Lopez, nonostante che abbia dovuto muoversi in mezzo al virus. Il successo di Pontedera rafforza la sua fiducia nel futuro. E’ stato ripetuto a chiare note che c’è la volontà da parte nostra di arricchire l’organico con pochi, ma mirati innesti. La situazione viene costantemente monitorata dallo staff tecnico. E’ ovvio che prima di portare dentro nuovi giocatori, dovrà esserci un inevitabile sfoltimento dell’attuale organico. Il mister e Deoma sanno quali ruoli hanno bisogno di essere irrobustiti. Non appena sarà possibile, siamo pronti a chiudere alcune trattative in corso che sono portate avanti da Deoma, muovendosi ovviamente sotto traccia".