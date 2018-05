Ad Monopoli: "A breve decisione sul futuro di Scienza"

© foto di Gabriele La Torre

Alessandro Laricchia, amministratore delegato del Monopoli, intervenuto ad Antenna Sud, come riportato da tuttocalciopuglia.com, è tornato sull'eliminazione con la Virtus Francavilla: "Il Francavilla rispetto a noi ha delle individualità in meno ma ha avuto un atteggiamento più propositivo. Avessimo mantenuto gli standard mostranti in campionato avremmo potuto passare il turno. C'è stato uno dei pochi errori della stagione nel gestire gli attimi finali della partita, le ripartenze andavano gestite meglio. La squadra forse era anche un po' stanca. E più in generale temo si sia parlato troppo dei playoff, indicando i nostri avversari quasi come vittime sacrificali".

Su mister Scienza: "Ci siamo incontrati lunedi, non abbiamo ancora trovato il punto di equilibrio. Ci ha fatto le sue richieste e noi abbiamo comunque dei parametri da rispettare nonostante gli sforzi nei suoi confronti. Sappiamo che è attenzionato da diverse squadre, ma l'amore che ha avuto a Monopoli sarà difficile ritrovarlo altrove. Non ho mai visto un attaccamento simile in questi ultimi tre anni. Aspettiamo qualche altro giorno ancora, poi prenderemo le dovute decisioni del caso".