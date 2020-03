Ad Monza: "Finire la stagione entro il 30/6 sarebbe la soluzione migliore"

Adriano Galliani, ad del Monza primo in classifica nel Girone A della Serie C, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport parlando del momento che sta attraversando il sistema calcio e dell’attesa del club brianzolo verso il traguardo della Serie B: “La premessa doverosa è che in questo momento bisogna pensare innanzitutto a superare l’emergenza: il calcio passa in secondo piano. La speranza, visto lo spostamento degli Europei, è che entro il 30 giugno si possano concludere i campionati disputando le partite mancanti. Sportivamente parlando penso che sia la soluzione migliore. La squadra sta lavorando come sempre seriamente: è importante che la concentrazione resti alta anche in questi giorni di stop e quando torneremo ad allenarci in gruppo ci vorranno comunque un paio di settimane prima di poter disputare una partita ufficiale: bisogna rifare una mini-preparazione per evitare infortuni in un finale ricco di impegni ravvicinati”.