Ad Monza: "La squadra ha pagato il cambio di proprietà"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dalle colonne de Il Cittadino l'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani spiega le ragioni del'esonero di Marco Zaffaroni e la nomina di Cristian Brocchi quale nuovo tecnico: "Dopo la sconfitta con il Teramo ho capito che bisognava intervenire, purtroppo la squadra ha pagato a livello mentale il passaggio di proprietà, non è riuscita a metabolizzare l'attenzione, anche spasmodica dei media e dei tifosi che si riversata sul club dopo l'ingresso di Berlusconi. La scelta di Cristian Brocchi non è di Berlusconi ma mia, me ne assumo la totale responsabilità. Certo, prima di decidere ne ho parlato con il cavaliere. Brocchi è l'uomo giusto per dare una scossa all'ambiente".