Ad Monza: "Più difficile salire dalla C in B che dalla cadetteria alla A"

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ai microfoni di Radio CRC ha analizzato la stagione dei brianzoli, non proprio brillantissima dopo il cambio societario: "Brocchi quando ha allenato il Milan ha fatto una finale di Coppa Italia, giocando un’ottima partita. Il cammino, però, è lungo. Salire dalla C alla B è difficile. Più difficile che dalla B alla A. Noi speriamo che ci saranno almeno 5-6 squadre promosse in serie B. Noi vogliamo portare in alto questa squadra. Berlusconi vuol fare sì un’operazione sportiva, ma anche dire etica".