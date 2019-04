Ad Monza: "Vincere la Coppa Italia? Sarebbe primo passo per il futuro"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso una nota ufficiale della Lega Pro arrivano alcune parole di Adriano Galliani, ad del Monza, in vista dell'andata della finale di Coppa Italia di Serie C in programma questa sera: “Ci apprestiamo a giocare una finale di una competizione a noi molto cara. Il nostro club detiene il record di vittorie con ben 4 Coppe vinte. Riportare la Coppa Italia a Monza sarebbe per noi un ritorno ad un passato vincente dal quale vorremmo prendere spunto per un grande futuro del nuovo Monza targato Silvio Berlusconi”.