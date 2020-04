Ad Padova: "Ampio consenso su proposta per l'AssoCalciatori sul tema degli stipendi"

Alessandra Bianchi, amministratrice delegata del Padova, ha commentato attraverso i canali del club biancoscudato l’assemblea della Lega di Serie C svoltasi in via telematica questa mattina: “E’ stata una riunione svolta in modalità video conferenza, molto nutrita e partecipata. Il focus è stato sopratutto economico, con particolare riferimento alle misure da adottare per garantire la sostenibilità delle società calcistiche sia in questa fase di emergenza che in prospettiva. Il Presidente Ghirelli ha illustrato il ventaglio di provvedimenti a sostegno dei club in discussione con il Governo ed è stato raggiunto un ampio consenso sulla proposta che il Presidente porterà sul tavolo dell’Associazione Calciatori con l’obiettivo di raggiungere un accordo sulla decurtazione di parte delle ultime quattro mensilità di questa stagione. L’Assemblea ha discusso anche sulla possibilità di concludere o meno l’attuale stagione sportiva, che sarà gioco forza condizionata anche dalle decisioni del Governo in materia di salute pubblica”.