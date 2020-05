Ad Padova: "Consolideremo il percorso non solo con la città, ma anche con la regione"

Nuova iniziativa del Padova, che, attraverso il calcio e gli sponsor, vuole creare una sorta di affresco collettivo per far divenire lo stesso la fotografia di come il Veneto sta lottando contro il Covid-19 per affacciarsi alla cosiddetta Fase 2.

E' infatti nata in questi giorni l’operazione Padova Restart, che vuole aiutare gli 84 sponsor biancoscudati a una più veloce ripresa: tutte le aziende che appoggiano il progetto calcistico potranno dare la loro testimonianza di questo periodo, per raccontare ai tifosi (e non solo) come hanno reagito all'emergenza. Di questo, ai canali ufficiali del club, ne ha parlato l'Ad Alessandra Bianchi: "Stiamo affrontando in queste settimane una situazione senza precedenti, in questo momento cittadini e aziende stanno pensando agli strumenti più adeguati per superare la crisi. Ora più che mai la comunicazione può essere di aiuto, soprattutto se sapremo perseguire questi obiettivi: informare, intrattenere, coinvolgere. Come filosofia il Calcio Padova non ha mai considerato lo Sponsor come un semplice interlocutore, ma piuttosto come parte integrante della squadra che vuol costruire un percorso sportivo rilevante e integrato con la tradizione, la cultura e il tessuto economico della nostra terra. Nella storia, anche recente, del club gli stessi tifosi si sono affezionati a marchi e aziende che, collaborando con continuità con il Padova, sono entrati a far parte dell’immaginario legato al calcio padovano e veneto. Con Padova Restart possiamo continuare a valorizzare la sponsorizzazione con azioni di marketing mirate e tramite i nostri canali social e il sito web. Fare squadra è fondamentale, oggi più che mai”.