Ad Padova: "Playoff scelta di coerenza. Promozione e salvezza vanno conquistate sul campo"

Alessandra Bianchi, amministratrice delegata del Padova, ha rilasciato alcune dichiarazioni alle colonne del Corriere del Veneto all’indomani della decisione ufficiale del Consiglio Federale di dare il via ai playoff promozione in Serie C: “Non so se sia una nostra vittoria il fatto che si disputino i playoff avevamo questa idea sin dall’inizio e siamo contenti che alla fine sia andata come avremmo voluto. Eravamo convinti che questo fosse un punto di coerenza con la nostra linea, che è stata tale e uguale sin dall’inizio. Ritenevamo che giocarsi sul campo un traguardo che sia la promozione o la salvezza fosse la cosa più giusta”.

La dirigente biancoscudata ha poi parlato del tema dei contratti in scadenza al prossimo 30 giugno che con il ritorno in campo rischia di troncare drasticamente le rose di tutte le società professionistiche: Ci sono diverse situazioni da seguire su questo versante abbiamo i casi dei giocatori a cui scadrà il prestito il 30 giugno e quelli a cui scadrà il vincolo. Quanto a Hallfredsson (il giocatore è rientrato in Islanda durante il lockdown, ndr), non esiste alcun problema. La questione è solo logistica e organizzativa. Chiunque cercasse di prendere un volo aereo in questo momento di sicuro non avrebbe facilità a reperirlo, spesso ci sono scali e lungaggini che in tempi normali non avrebbero invece ragione d’essere”.