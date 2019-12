Ad Padova: "Serie C penalizzata dalla pressione fiscale: un paradosso"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

In merito al tema della defiscalizzazione messo sul tavolo dal presidente della Lega Pro Ghirelli, è intervenuta, mediante nota ufficiale apparsa sul sito del club, l’amministratore delegato del Padova Alessandra Bianchi: “La Lega Pro è un campionato fortemente penalizzato dal punto di vista della pressione fiscale anche tenendo conto dei ricavi drasticamente più bassi rispetto alle categorie superiori. Questo è paradossale se si considera il ruolo sociale e formativo che le 60 società di Lega Pro svolgono in maniera capillare su tutto il territorio italiano. Andrebbe valorizzata maggiormente la funzione svolta dal campionato di Serie C come laboratorio per la crescita tecnico agonistica di tanti nostri giovani che iniziano la loro esperienza da professionisti nelle nostre squadre e poi finiscono ad impreziosire le rose dei club di B, di A e della nazionale. Per questo motivo troviamo opportuno e doveroso appoggiare la posizione più volte sostenuta dal presidente Ghirelli a favore della defiscalizzazione, non fine a se stessa ma legata al reinvestimento nello sviluppo delle infrastrutture e dei settori giovanili”.