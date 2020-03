Ad Padova: "Un mese di stop non si vede neppure in estate: ma pensiamo al campo"

In diretta negli studi di Sportitalia, all’interno della trasmissione AspettateC, è intervenuto l’Ad del Padova Alessandra Bianchi. Che ha subito parlato del lungo stop cui è stato costretto il Girone B prima della scelta di ripartire a porte chiuse: “E’ stato un evento unico, inaspettato, siamo ormai a quasi un mese di stop, neppure in estate si verifica, ma fortunatamente è uguale per tutti: sarà interessante vedere cosa succederà alla ripresa. Mercoledì saremo i primi a ripartire, purtroppo a porte chiuse anche se credo si sia scelto il male minore, e questo sarà un problema per le casse di tutte le società, ma ci siamo adeguati a quanto deciso. Occorre solo pensare al campo, nel nostro girone ci sono tante squadre costruite a vincere, questo calendario ora sarà determinante per tutti: abbiamo gare ravvicinate, ma non parliamo di ambizioni, ne parleremo alla fine. Ora vogliamo solo fare punti”.

Si passa poi nel parlare della stagione: “È stata una stagione ambivalente, siamo partiti molto forte anche se completamente rinnovati, poi abbiamo avuto una seconda parte del girone molto più altalenante a livello di risultati, abbiamo lasciato troppi punti preziosi anche contro squadre con cui, senza nulla togliere all’avversario, c’era disparità tecnica e di rosa. Ecco quindi che abbiamo optato per un cambio in panchina e dei rinforzi in gennaio, qualcosa andava sistemato, e un cambio di passo si è visto, la pausa è stata sicuramente utile anche per mister Mandorlini”.

Nota sulla società: “La nostra è una proprietà molto presente, gestisce anche altri club nel mondo ma con loro abbiamo rapporti quotidiani, seguono tutto. Abbiamo festeggiato anche i 110 anni del club, è nata anche la nostra nuova mascotte: nel progetto triennale che ci siamo dati, comunque, c’è anche un centro sportivo che dia un’identità anche a tutte le giovanili biancoscudate. Però i costi della Serie C sono molto alti, specie poi se rapportati ai ricavi, è quindi importante andare almeno in B in modo da far si che almeno i diritti tv consentano una certa sostenibilità”.