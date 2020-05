Ad Padova: "Via subito ai playoff. Format? B a 40 accattivante per sponsor e broadcaster"

vedi letture

Alessandra Bianchi, ad del Padova, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere del Veneto in merito alla ripresa del campionato di Serie C: “I verdetti vanno scritti sul campo. Per una questione di tempi un’opzione più percorribile sarebbe quella di chiudere anticipatamente la regular season e di cominciare direttamente a disputare playoff e playout”.

Sulla possibile riforma dei format, poi, la dirigente biancoscudata spiega: “A mio parere la riforma dovrebbe basarsi su due principi, la riduzione delle squadre professionistiche e la semplificazione dei livelli organizzativi. In questo senso, una B a 40 squadre potrebbe essere una proposta innovativa e un fattore di differenziazione per il calcio italiano. Risponderebbe appieno alle caratteristiche del nostro tessuto calcistico, composto da tanti club storici e rappresentativi di piazze importanti, oltre a essere un format attraente per i broadcaster, gli sponsor e i tifosi. Potrebbe avere alla base una serie C semiprofessionistica”.