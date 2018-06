Ad Samb: "Ci hanno proposto 11 allenatori e 4 diesse"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Andrea Fedeli, amministratore delegato della Sambenedettese, ha fatto il punto sulla panchina rossoblù a Il Resto del Carlino: "Io gradirei un allenatore giovane, mio padre invece ne desidera uno più esperto. Come al solito, arriveremo a una scelta condivisa. Finora ci hanno proposto 11 allenatori, magari ne contatteremo altri. Il nuovo diesse? Me ne sono stati proposti 3-4, tutti di C".