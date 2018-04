Ad Samb: "Esposito e Conson, vogliamo rinnovo. Valuteremo Miracoli"

© foto di Giuseppe Scialla

“Secondo me Miracoli è da confermare e lo ripeto, mentre il presidente non è convinto. Intanto, abbiamo messo sotto contratto tutti i giovani e questa è una cosa molto importante per il futuro”. Così Andrea Fedeli, amministratore delegato della Sambenedettese, ai microfoni di VeraTV. Come riportato da tuttosamb.it, Fedeli ha aggiunto: "Ci siederemo sicuramente ad un tavolo con Esposito e Conson e parleremo dei loro rinnovi di contratto, siamo tranquilli”.