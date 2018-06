Ad Samb: "Non dobbiamo ribaltare il 4-1 della Roma col Barcellona"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

"Non dobbiamo ribaltare l'1-4 della Roma con il Barcellona in Champions League. C'è solo da giocare da Samb, sentire il ruggito del Riviera e farlo proprio per aggredire agonisticamente il Cosenza. Purtroppo mercoledì abbiamo perso più per demerito nostro che per merito loro. C'era tensione ma non per i 10mila tifosi ospiti quanto il fatto che ci stiamo giocando qualcosa di importante. Braglia dice 51% noi, 49% loro? È una vecchia volpe, non faccio percentuali ma ribadisco che sono fiducioso". Così Andrea Fedeli, amministratore delegato della Sambenedettese, analizza al Corriere Adriatico la doppia sfida playoff col Cosenza dopo il primo round vinto dai calabresi di misura.