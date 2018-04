Ad Santarcangelo: "Deferimento? Svista in buona fede, tutto pagato"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Image Sport

Vlado Borozan, amministratore delegato del Santarcangelo, è intervenuto in conferenza stampa per chiarire la posizione del club dopo la notizia del deferimento al TFN per irregolarità amministrative: "Il Santarcangelo è una società, traquilla, serena, e più forte che mai. Abbiamo commesso un errore di natura amministrativa. Il nostro consulente del lavoro ha applicato e rispettato la legge dello Stato e non quella sportiva, in vigore da quest'anno. La società è in assoluta buona fede, fin'ora abbiamo pagato tutto e siamo al mille per cento in regola. Al momento del riscontro dell'errore abbiamo provveduto immediatamente a saldare la quota, circa dodicimila euro. Tra l'alto avendo pagato gli stipendi in anticipo avevamo anche un fondo cassa per il resto dei corrispettivi, e molto prima delle scadenze. Abbiamo totale fiducia nelle istituzioni, e siamo certi che verrà applicata una sanzione adeguata all'errore compiuto".



Il dirigente poi si leva qualche sassolino dalla scarpa: "Qualcuno ci attacca in maniera gratuita. Da quando siamo qui abbiamo investito un milione di euro, l'anno prossimo ne investiremo cinque milioni. Creeremo infrastrutture e arriveranno professionisti importanti. Di Santarcangelo e del Santarcangelo oggi si parla di rispetto. Tre mesi fa nessuno voleva venire qui. Ora vogliono venire tutti. In questa splendida città ora si respira un'aria diversa, la gente apprezza quello che stiamo facendo. Qualcuno però in maniera subdola cerca di creare un'immagine sbagliata di questa società e di chi la rappresenta".